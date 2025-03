VERSO CATANIA-CROTONE: quando nel 2006 Mascara decise un incontro scoppiettante

8 febbraio 2006. Diciannove anni fa il Catania conquistò quella che, ad oggi, rappresenta l’ultima affermazione casalinga rossazzurra contro il Crotone in gare ufficiali di campionato. Allora entrambe le squadre militavano in Serie B. Gli etnei erano reduci dall’esaltante successo in rimonta sul campo dell’Atalanta che caricò a mille l’undici di mister Pasquale Marino. Gli squali, invece, guidati da un certo Gasperini in panchina venivano da quattro risultati utili consecutivi.

Si ricorda una gara scoppiettante sotto il Vulcano. Il bomber del Catania Gionatha Spinesi permise al Catania di portarsi in vantaggio praticamente subito (3′), ma gli ospiti pareggiarono i conti intorno al quarto d’ora di gioco con Juric. Non solo. L’ex Jeda ribaltò il risultato prima dell’intervallo. Partita difficile, complicata, Crotone osso duro ma il Catania non si diede per vinto e reagì. Prima pervenendo al pareggio con un calcio di rigore trasformato da Spinesi (71′), poi fissò il 3-2 su punizione di Mascara (80′). Match bello, emozionante, contro un Crotone tosto ma che il Catania seppe domare. A fine stagione calabresi piazzati in nona posizione e Catania secondo, direttamente promosso in A.

VIDEO: i gol del Catania contro il Crotone

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

