VERSO CATANIA-CROTONE: sfida all’ora di pranzo, in palio punti d’oro. Le ipotesi di formazione

Catania e Crotone si sfidano per la 33a Giornata di Serie C. Da una parte i rossazzurri puntano a ridurre a -1 il distacco dalla compagine calabrese, attuale quarta forza del torneo, dall’altra i rossoblu mirano al raggiungimento della terza posizione in classifica. Entrambe le formazioni sono alla ricerca di punti d’oro, quando mancano poche partite alla conclusione della regular season.

Detto che scenderanno in campo due tra le compagini più in forma del momento, Catania e Crotone battaglieranno sportivamente all’insegna della continuità. L’allenatore ospite confida in una prova di maturità dei suoi, chiamati a gestire al meglio il periodo positivo attraversato. Mister Toscano idem, rimarcando costantemente l’importanza di migliorare soprattutto la condizione mentale del gruppo, mettendo anche ulteriore benzina nelle gambe a sostegno di un nuovo test prezioso in chiave playoff.

Coefficiente di difficoltà elevato per i rossazzurri, al cospetto di un avversario costretto a rinunciare ad alcune pedine fondamentali ma comunque forte ed in fiducia. Il Catania potrà beneficiare del supporto dei propri tifosi. Il tifo organizzato etneo ha deciso infatti di supportare regolarmente la squadra. Il trend delle ultime gare e l’atteggiamento evidenziato dal gruppo riavvicinano il pubblico al Catania, capendo che è il momento di stringersi attorno agli uomini di Toscano provando a costruire, insieme, un percorso significativo da qui al termine della stagione.

Il rush finale di quest’annata dà al Catania la possibilità di chiudere nel migliore dei modi un campionato che rimane nettamente al di sotto delle aspettative, ma arrivare alla post season in forma ed in salute consentirebbe ai rossazzurri di provare a giocarsi le proprie carte negli spareggi promozione. Questo passa dalle prossime gare, a cominciare dall’impegno casalingo con il Crotone. Per l’occasione Toscano non potrà disporre di Bethers, Guglielmotti e Inglese, ancora in infermeria. Si è fermato anche Luperini, per via di un virus influenzale (==>> qui la lista dei convocati).

Proviamo ad ipotizzare la formazione di partenza che Toscano opporrà ai calabresi. Con Dini, ex di turno, a difesa dei pali dovrebbe toccare a Ierardi, Di Gennaro e Allegretto (o Gega) completare il reparto arretrato. Raimo e Anastasio giostrerebbero a centrocampo con Quaini e De Rose in mezzo, Jimenez e Lunetta che affiancherebbero Montalto in avanti. L’ex allenatore del Cesena, però, dispone di più soluzioni e, dunque, può anche variare qualcosa nell’assetto iniziale. Ad esempio inserendo Frisenna o Di Tacchio a centrocampo, oppure scegliendo tra Dalmonte, Stoppa e De Paoli in avanti dal 1′ oppure in corso d’opera.

Arbitrerà l’incontro Roberto Lovison della sezione AIA di Padova, coadiuvato dagli assistenti Glauco Zanellati (Seregno) e Alessandro Parisi (Bari). Quarto ufficiale, Enrico Gemelli (Messina). In tv non è prevista la copertura gratuita della partita, potranno assistere all’incontro i possessori di abbonamento su Sky/NOW. Fischio d’inizio alle ore 12:30. Sarà un pranzo indigesto oppure tutto da gustare?

