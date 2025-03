VERSO CATANIA-FOGGIA: rifinitura al “Massimino”

Quest’oggi, sabato 1 marzo, va in archivio per il Catania la settimana di lavoro che porta al confronto casalingo con il Foggia. Settimana iniziata lunedì con un allenamento svolto in mattinata a Cosenza, il giorno dopo la disputa dell’incontro pareggiato sul campo del Team Altamura.

Successivamente, martedì di riposo e, da mercoledì, la ripresa della preparazione in vista del Foggia proseguita con tre sedute mattutine al “Mazzola” di Misterbianco e, in queste ore, la rifinitura allo stadio “Angelo Massimino”. Vedremo se, al netto di una decina di calciatori indisponibili, ci sarà spazio (come sembra) per qualche recupero in ottica Catania-Foggia. La società rossazzurra ha diffuso un report medico sottolineando, in questi giorni, i primi test in gruppo per Di Gennaro, Lunetta e Allegretto. Da verificare le loro condizioni in funzione del match di domenica pomeriggio.

