VERSO CATANIA-FOGGIA: Zauri torna al “Massimino”, nel 2013 affrontò un Catania da record in Serie A

11 maggio 2013, ultima gara casalinga stagionale del Catania di Rolando Maran contro il Pescara. Prestazione convincente e vittoriosa dei rossazzurri al cospetto di un avversario che concluse il campionato di Serie A in fondo alla classifica. Il Catania, invece, fece registrare una stagione memorabile piazzandosi all’ottavo posto e precedendo l’Inter, a quota 56 venne totalizzato il record di punti in Serie A.

Risultanti sorprendenti, quelli conseguiti dal Catania che andò vicino ad una storica qualificazione continentale. Tornando alla partita col Pescara, tra le fila ospiti militava Luciano Zauri, attuale tecnico del Foggia. Zauri sostituì Balzano nel corso della ripresa, precisamente al minuto 73. L’incontro finì 1-0 con il ‘Papu’ Gomez andato a segno per l’ultima volta in casacca rossazzurra.

Da calciatore non fu l’unico precedente di Zauri col Catania. L’ex difensore scese in campo in altre otto occasioni contro gli etnei evidenziando un bilancio complessivo di 4 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte vestendo anche le maglie di Lazio, Fiorentina e Sampdoria. Da allenatore, invece, incontra per la prima volta il Catania.

