CURIOSITA’: Montalto non segnava a Latina dal 2011, con Sottil in panchina e Baiocco in campo

Sabato è sceso in campo contro il Latina per la settima volta in carriera, firmando la seconda rete in carriera al cospetto dei laziali, in questo caso contribuendo alla vittoria del Catania per 1-4. Prima di ieri, Adriano Montalto aveva gonfiato la rete nerazzurra il 4 settembre 2011. Indossava la maglia di un’altra squadra siciliana, il Siracusa, giocando il match di esordio in Prima Divisione Lega Pro.

Sedeva sulla panchina aretusea l’ex rossazzurro Andrea Sottil. In campo tra le fila degli azzurri l’ex capitano del Catania Davide Baiocco. La gara si concluse 1-1 al “Francioni”. I padroni di casa neo promossi in terza serie passarono in vantaggio con Jefferson (tra i protagonisti nell’anno della promozione del Catania SSD nel 2023, ndr). Il Siracusa riuscì a rimettere la gara in equilibrio proprio grazie a Montalto. Rete magistrale direttamente da calcio di punizione.

La punta nativa di Erice andò vicina al gol in altre due circostanze, in una delle quali centrando il palo. A fine campionato il Siracusa terminò la stagione al terzo posto, venendo eliminato in semifinale playoff ma, senza i cinque punti di penalizzazione inflitti, avrebbe ottenuto la promozione diretta in B.

VIDEO: Latina-Siracusa, gli highlights della partita

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

