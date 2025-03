VERSO LATINA-CATANIA: altro giro, altra corsa. Toscano chiede risposte. Le ipotesi di formazione

Si torna in campo. Confidando in una vittoria, che al Catania serve davvero per provare a dare il via ad una risalita in classifica giocandosi le proprie carte in chiave playoff. Vincere a Latina darebbe un pò più di autostima ed entusiasmo ad un Catania incerottato (cosa che ormai non fa più notizia), con mister Toscano costretto a rivedere l’undici di partenza, adattare più di un interprete in ruoli inediti o quasi, inserire in qualche caso giocatori non al meglio della condizione fisica ma chiamati a stringere i denti per sopperire all’emergenza.

Il quadro degli indisponibili si conferma allarmante ma Toscano chiede ai suoi risposte confortanti, ripetendo fino alla nausea l’importanza di giocare con fame, voglia, cattiveria agonistica e adottare il giusto approccio alla gara. Caratteristiche che il Catania può assicurare al di là delle tante defezioni che incidono in misura negativa, senza dubbio, ma potrebbero diventare un alibi. E questo i rossazzurri non possono permetterselo. Se la squadra tira i remi in barca già un paio di mesi prima della fine del campionato non si dà un senso a questa stagione, finendo nell’anonimato totale.

L’impressione è che, domenica scorsa, contro il Foggia non sia mancato l’impegno ma quando rappresenti la maglia rossazzurra , soprattutto in condizioni di emergenza assoluta, non basta dare il 100%. Se davvero l’obiettivo di Di Gennaro e compagni, come annunciato a mezzo stampa, è di scalare la classifica è il momento di dare qualcosa in più. L’auspicio è che, a Latina, si veda uno spirito diverso.

In vista del match ipotizziamo le scelte di formazione di Toscano, fermo restando che può accadere di tutto a poche ore dal fischio d’inizio (come spesso verificatosi ultimamente, ndr) costringendo il mister ad operare soluzioni differenti da quelle provate in settimana per via di nuove defezioni improvvise. Davanti a Dini a protezione dei legni, Ierardi, Di Gennaro e Allegretto formerebbero il trio di difesa. Attenzione, però, al virus che ha colpito anche Ierardi, rientrato dalla squalifica. Non dovesse essere in condizione di giocare, al suo posto uno tra Quaini e Del Fabro. Sulle corsie laterali si va verso l’impiego dal 1′ di Raimo e Lunetta con De Rose e Frisenna in mezzo, mentre più avanti Jimenez agirebbe alle spalle di Montalto e De Paoli. Luperini e Corallo alternative.

Arbitrerà l’incontro Bogdan Nicolae Sfira della sezione AIA di Pordenone, coadiuvato dagli assistenti Michele Rispoli (Locri) e Mattia Morotti (Bergamo). Quarto ufficiale, Domenico Mascolo (Castellammare di Stabia). In tv non è prevista la copertura gratuita della partita, a cui potranno assistere i possessori di abbonamento su Sky/NOW. Fischio d’inizio alle ore 15:00.

