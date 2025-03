VERSO LATINA-CATANIA: dopo la gara d’andata l’inizio dei problemi in casa rossazzurra

Un Catania brutto per larghi tratti dell’incontro, cedette l’intera posta in palio al Latina. Era il 27 ottobre e fu clamorosa l’affermazione dei nerazzurri al “Massimino”: decisiva la rete di Ercolano al quarto d’ora della ripresa. Male i padroni di casa anche sul piano dell’atteggiamento, dando l’impressione di non assicurare in campo quel furore agonistico che avevo caratterizzato il loro cammino nelle partite precedenti.

Gara poco spettacolare con tanti errori nell’impostazione del gioco sia da una parte che dall’altra, ma il Latina fu premiato per avere messo qualcosa in più sul piano nervoso e motivazionale, rivelandosi più concreto ed incisivo in avanti. Catania che pagò a caro prezzo uno dei rari errori di Di Gennaro in questa stagione, al minuto 60: Ercolano si presentò a tu per tu con Bethers battendo il portiere con un tiro in diagonale.

Il Catania reagì ma attaccando con poca lucidità e tanta confusione, rischiando anche di subire il raddoppio. Allo scadere dei 6′ di recupero, piovvero fischi dagli spalti per la prestazione insufficiente offerta. “Meritiamo di più”, l’urlo della Curva Nord all’indirizzo dei calciatori rossazzurri mentre faceva festa la comitiva nerazzurra per un risultato che pareva totalmente insperato alla vigilia. Il Catania cadde nella trappola Latina facendo registrare decisi passi indietro.

Si trattò della seconda sconfitta in campionato dopo il 3-2 di Giugliano. A partire da quel Catania-Latina cominciarono i problemi dei rossazzurri che, da lì in poi, non sono mai scesi dall’altalena dei risultati e delle prestazioni raccogliendo più pareggi e sconfitte che vittorie, facendo inoltre registrare un aumento esponenziale del numero di infortunati.

