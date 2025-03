VERSO LATINA-CATANIA (Video): l’ultima affermazione rossazzurra al “Francioni”

Pochi precedenti nella storia del Catania a Latina. Sulle cinque gare disputate dai rossazzurri sul campo dei leoni alati, sono due le vittorie di marca etnea. Ultima delle quali risalente a domenica 19 aprile 2015. Entrambe le squadre si sfidarono per la bassa classifica a 6 giornate dalla conclusione, in Serie B. Sedeva sulla panchina del Catania Dario Marcolin, Mark Iuliano su quella del Latina.

Al 16’ del primo tempo Catania avanti con Maniero che, servito da Rosina, con una fucilata battè il portiere nerazzurro, protagonista di una serie d’interventi che negarono al Catania la gioia del raddoppio. Al minuto 53 pareggio beffardo dei padroni di casa: acrobazia da fuori area di Doudou e palla in fondo al sacco. Niente da fare per Gillet. Il Catania però ritrovò meritatamente il vantaggio al 62’ con un destro secco dal limite di Sciaudone. Risultato finale di 1-2, che significò per gli etnei quarta vittoria di fila in campionato. La gara figurò nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria ‘I Treni del gol’, vicenda che lascia ancora oggi tanti punti di domanda.

VIDEO: gli highlights della partita

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

IL TABELLINO

MARCATORI: 16’ Maniero, 53’ Doudou, 62’ Sciaudone

LATINA (4-3-3): 22 Di Gennaro; 23 Brosco, 3 Bruscagin (45’ Doudou), 15 Dellafiore; 6 Angelo, 7 Viviani, 20 Ammari (73’ Oduamadi), 18 Valiani, 14 Alhassan; 11 Litteri (66’ Sowe), 24 Bidaoui. A disp: 12 Farelli, 2 Nelson, 13 Ristovski, 7 Talamo, 5 Bouhna, 35 Oduamadi, 28 Jaadi. All. Iuliano.

CATANIA (4-3-1-2): 1 Gillet; 18 Del Prete, 15 Sauro, 45 Ceccarelli, 43 Mazzotta; 44 Sciaudone (73’ Escalante), 21 Rinaudo, 42 Coppola (67’ Odjer); 10 Rosina (82’ Capuano); 19 Castro, 7 Maniero. A disp: 2 Terracciano, 24 Capuano, 26 Belmonte, 20 Chrapek, 39 Odjer, 8 Escalante, 34 Rossetti, 14 Barisic, 9 Calaiò. All. Marcolin

Arbitro: Luigi Nasca di Bari.

Assistenti: Giovanni Petangelo di Nocera inferiore e Gaetano Intagliata di Siracusa

Quarto ufficiale di gara: Dario Melidoni di Frattamaggiore

Osservatore arbitrale: Giulio Corsi di Roma 1

Ammoniti: Viviani, Maniero, Valiani, Alhassan, Angelo, Sciaudone

Corner: 7 – 4

