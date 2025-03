VERSO MESSINA-CATANIA: arbitra Sacchi di Macerata, statistiche e precedenti del direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri per la 32/a giornata di Serie C, girone C. La partita Messina-Catania, in programma domenica sera allo stadio “San Filippo-Franco Scoglio”, sarà diretta da Gabriele Sacchi della sezione di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Giorgio Ermanno Minafra (Roma 2) e Pio Carlo Cataneo (Foggia). Quarto ufficiale Dario Madonia (Palermo).

Un precedente da direttore di gara con il Catania per il “fischietto” marchigiano, il pari casalingo contro il Latina per 1-1 in data 8 ottobre 2023 con gol di Mastroianni e Chiricò. Tre precedenti, invece, con il Messina: l’1-1 a Latina del 16 marzo 2024, in questo campionato il pesante ko di Avellino per 6-0 e la sconfitta casalinga per 1-3 contro l’Audace Cerignola. Curiosità: in tutte le gare del Messina citate, in campo dal 1′ Frisenna, attuale rossazzurro.

Passiamo alle statistiche in C del sig. Sacchi, giovane arbitro inquadrato nella CAN C dal 2021 e fratello del più noto Juan Luca (arbitro di Serie A). Ha diretto in terza serie 37 gare (Coppa Italia e playoff compresi) estraendo 176 cartellini gialli e 4 cartellini rossi (tutti per somma di ammonizioni), fischiando 8 calci di rigore.

Il bilancio aggiornato delle partite dirette in C è di 18 vittorie per le squadre di casa, 10 pareggi e 9 successi per le formazioni impegnate in trasferta. Ha esordito anche in Serie B dirigendo il match Pisa 3-1 Ternana del 26 novembre 2022 (Livieri, ex portiere del Catania, difendeva i pali nerazzurri ndr). Limitatamente al girone C di Serie C, invece, ha diretto 12 incontri estraendo 63 cartellini gialli, 0 rossi concedendo 3 rigori con un bilancio di 2 successi casalinghi, 6 pareggio e 4 acuti esterno.

