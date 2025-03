VERSO MESSINA-CATANIA: due mesi dopo Frisenna ritrova i peloritani da ex

“Nel momento in cui è arrivata la chiamata del Catania ho provato una forte emozione perchè c’è qualcosa di profondo tra me e Catania. Sono reduce da un biennio tra i professionisti, dopo tanta Serie D. Ringrazio Messina perchè mi ha dato l’opportunità d mettermi in mostra in questa categoria. Ora finalmente posso dare il mio contributo qui a Catania con l’auspicio di fare bene”. Da queste parole, le prime da nuovo calciatore del Catania di Giulio Frisenna, si evidenzia il legame con la sua città di nascita ma anche il segno di riconoscenza verso Messina.

Il centrocampista catanese ha infatti avuto la concreta opportunità di mettersi in mostra nel calcio professionistico proprio grazie ai trascorsi in biancoscudato. 54 presenze in due stagioni tra le fila del Messina, squadra con cui è sceso in campo per l’ultima volta un paio di mesi fa circa, nel match pareggiato 1-1 a Caserta. Poi si è concretizzato il passaggio al Catania, tanto desiderato, rifiutando la proposta della Juventus Next Gen pur di vestire i colori rossazzurri.

Frisenna ha pagato forse l’eccessiva foga agonistica all’esordio stagionale col Catania in quel di Cerignola, venendo espulso per somma di ammonizioni ancor prima dell’intervallo. Nelle successive apparizioni ha ricevuto più di qualche critica. Lui ha risposto con poco più di 31 minuti a buon livello nel confronto esterno con il Latina, quando Toscano lo ha chiamato in causa nel corso della ripresa chiedendogli di ricoprire il ruolo di esterno di centrocampo.

Frisenna si è adattato e, con la necessaria applicazione, ha contribuito a portare a casa il risultato. Prova volitiva e generosa, quella del giocatore classe 2002, peraltro abile a procurarsi il secondo rigore dell’incontro e mettendo lo zampino sul 4-1, visto che proprio da un suo cross è scaturita l’azione dell’autorete laziale. L’esultanza di Frisenna nel momento in cui ha procurato il penalty in favore del Catania ed al triplice fischio è l’immagine più bella del pomeriggio vissuto dal centrocampista ex Messina, chiamato adesso a dare continuità alla performance di Latina.

