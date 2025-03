VERSO MESSINA-CATANIA: Haveri, Costantino e Chiarella (l’ex Pescara in forse per domenica) ritrovano i rossazzurri

Gara da ex, come scritto nei giorni scorsi, per Giulio Frisenna che ha lasciato Messina per trasferirsi a Catania proprio nella finestra invernale del calciomercato. Un altro ex che, invece, al contrario ritrova il Catania da avversario è il laterale sinistro Kevin Haveri. Albanese classe 2001, Haveri aveva voglia di dimostrare il proprio valore in una grande piazza, approdando nella sponda rossazzurra della Sicilia a gennaio 2024 a titolo temporaneo dal Torino, ma ha raccolto solo 4 presenze rimediando un’espulsione nella gara di esordio a Foggia.

L’ala pescarese e con trascorsi nel Pescara Marco Chiarella, a differenza di Haveri è ancora sotto contratto con il Catania, che in questa stagione lo ha ceduto in prestito al Rimini nei primi mesi, poi all’ACR Messina. Il ragazzo classe 2002 possiede talento e potenzialità interessanti ma, purtroppo per lui, dopo il valido contributo offerto nel 2022/23 in rossazzurro stravincendo il campionato di Serie D, continua a riscontrare problemi di natura fisica, ragion per cui è in dubbio per la sfida di domenica sera.

Ritrova gli etnei da avversario anche Rocco Costantino. L’esperto attaccante, reduce da una prima parte di stagione difficile tra le fila della Lucchese, è ancora un giocatore di proprietà del Catania che lo ha prestato fino a giugno ai peloritani. Solo due volte, quando ha indossato la maglia rossazzurra, è entrato nel tabellino dei marcatori. Una è stata decisva, perchè con la sua realizzazione siglata allo scadere dei tempi supplementari nella finale di Coppa Italia Serie C del 2 aprile 2024 contro il Padova ha permesso al Catania di Zeoli di aggiudicarsi la competizione.

