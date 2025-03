VERSO MESSINA-CATANIA: indetta la “Giornata giallorossa”, iniziativa criticata in riva allo Stretto

In occasione della partita contro il Catania, in programma domenica sera allo stadio “San Filippo-Franco Scoglio”, l’ACR Messina indice la ‘Giornata Giallorossa’. Non saranno validi abbonamenti, accrediti e pass, inoltre non verranno concessi accrediti fissando prezzi che vanno dai 9, 12 e 16 euro nelle curve, dai 15 ai 24 euro in Tribuna A più costi di prevendita. Iniziativa che è stata fortemente criticata dai tifosi peloritani, come si evidenzia dai numerosi commenti pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale del club che sono un misto di rabbia e ironia, puntando il dito contro la gestione societaria.

