VERSO MESSINA-CATANIA: lo stato di forma delle due squadre in vista del match

Il Catania è una delle squadre più in forma del momento nel girone C di Serie C. Questo dicono i numeri nelle ultime cinque partite di campionato, con 9 punti raccolti tra vittorie (2) e pareggi (3). Qualcosa in meno rispetto ad Avellino (15), Audace Cerignola (13), Crotone e Monopoli (10).

Trend positivo per i rossazzurri soprattutto fuori casa, dove sempre nelle ultime 5 gare hanno incassato 8 punti. In questo caso solo Potenza, Team Altamura (9), Avellino (10) e Audace Cerignola (13) hanno fatto meglio. Domenica, nuovo impegno esterno per la squadra di Mimmo Toscano chiamata a rafforzare questi dati. L’ACR Messina, invece, è reduce dal pareggio in rimonta a Cava de’ Tirreni, risultato che consente di interrompere la serie di tre ko di fila.

Sono appena 2 i punti ottenuti dalla formazione di Banchieri negli ultimi 5 incontri disputati, 4 se consideriamo esclusivamente le gare casalinghe. I numeri evidenziano le difficoltà della squadra giallorossa, che paga anche le note vicissitudini societarie. Tuttavia, se mettiamo da parte le statistiche, in termini di prestazioni il Messina nello stesso periodo ha fermato sul pari il Benevento (in Campania) e non ha affatto sfigurato al cospetto di compagini come Trapani, Monopoli e Avellino, che hanno sudato non poco per avere ragione dei peloritani.

