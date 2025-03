VERSO MESSINA-CATANIA: quando “Re Leone” Ambrosi stese i peloritani

Tra le vittorie conseguite dal Catania a Messina, una delle più significative risale a lunedì 12 febbraio 2001. Si giocava in uno stadio “Giovanni Celeste” invaso dai tifosi rossazzurri il posticipo serale della ventiduesima giornata del Girone C del campionato di Serie C1. Catania obbligato a vincere per inseguire i playoff (allora l’ultimo posto utile era la quinta posizione, ndr).

L’arbitro Nicola Rizzoli di Bologna diresse un match il cui equilibrio si spezzò al minuto 29 del primo tempo. Lancio di Zeoli in profondità verso Alessandro Ambrosi che disorientò la difesa peloritana battendo Cecere. Messina che provò a pareggiare i conti, non riuscendovi. Anzi, il Catania volle chiudere definitivamente il match e raggiunse l’obiettivo. A 5’ dalla fine Corradi recuperò un pallone prezioso, verticalizzazione di Napolioni ancora per ‘Re Leone’ Ambrosi che scartò con disinvoltura Cecere depositando in rete il pallone del 2-0 di marca rossazzurra. Catania che si portò a -5 dalla zona play-off.

VIDEO: la vittoria del Catania a Messina nel segno di Ambrosi

