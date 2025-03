VERSO MESSINA-CATANIA (Video): l’ultima vittoria rossazzurra al “San Filippo” nel segno di Barisic

Era il 26 febbraio 2017 quando il Catania riuscì ad aggiudicarsi il confronto esterno con il Messina. Gara ad alta tensione su un terreno di gioco in condizioni pessime a seguito dell’abbondante pioggia caduta al “San Filippo”. Rimonta rossazzurra vincendo col punteggio di 2-1. Un successo che riportò in zona play-off la squadra allora guidata da Mario Petrone contro i giallorossi di Cristiano Lucarelli, che in seguito sarebbe stato proprio il tecnico dell’Elefante. Vantaggio con Milinkovic, poi i gol di Pozzebon e Barisic che ribaltarono la situazione.

Subito match vibrante. Al 6′ espulsione di Gil per fallo da ultimo uomo: il brasiliano atterra Anastasi lanciato a rete. I rossazzurri, costretti a giocare da quel momento in dieci uomini, accusano il colpo, ma è Pisseri a tenere in vita i suoi con belle parate su Sanseverino, Da Silva e Anastasi. Il Catania risponde colpo su colpo al Messina. Nella ripresa, partita poco spettacolare ma molto intensa. In avvio una occasione per parte: di testa Rea sfiora il gol, ma Bucolo salva sulla linea. Poi è Biagianti ad andare vicino alla rete su sponda di Pozzebon.

La partita esplode al 55′: fallo ingenuo di Russotto su Anastasi. E’ rigore, dal dischetto Milinkovic spiazza Pisseri. Il Catania non molla e continua ad attaccare. Al 65′ viene espulso Da Silva per doppia ammonizione. E’ la svolta per il Catania. Petrone mette in campo Barisic per Bucolo e cambia la gara. Il Messina cala vistosamente e il Catania ne approfitta. Al 74′ arriva il pareggio di Pozzebon su cross di Marchese, poi lo stesso numero 9 viene atterrato da Grifoni, ma dal dischetto Pozzebon sbaglia. Poco dopo però è Barisic a fare gol beffando Berardi. Ad oggi è l’ultima vittoria rossazzurra a Messina.

