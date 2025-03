VERSO TRAPANI-CATANIA: arbitra De Angeli della sezione di Milano, statistiche e precedenti con il direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri per la 34a Giornata del campionato di Serie C. La partita Trapani-Catania, in programma domenica allo stadio “Provinciale”, sarà diretta da Luca De Angeli della sezione di Milano, coadiuvato dagli assistenti Veronica Martinelli (Seregno) e Stefano Franco (Padova). Quarto ufficiale Fabrizio Ramondino (Palermo).

Quattro precedenti per il “fischietto” milanese con il Catania. Il primo risale al 4 ottobre 2023, la vittoria rossazzurra al “Massimino” con il risultato di 2-1 in Coppa Italia Serie C contro il Messina: a segno Bocic e Sarao per i padroni di casa, inutile gol ospite di Ortisi al 90′. Il secondo, invece, è datato 7 gennaio 2024: Crotone 3-0 Catania, periodo in cui si cominciava ad elaborare la rivoluzione rossazzurra sul mercato invernale. Il terzo si riferisce al match di esordio in questo campionato a Potenza contro il Sorrento, terminato 0-0; il quarto all’1-1 sul campo della Turris con reti nella ripresa di Inglese ed Ekuban. In questo caso si mise in evidenza per avere annullato ingiustamente un gol al Catania. Una gara del Trapani diretta dal “fischietto” milanese: la vittoria per 4-2 al cospetto del Potenza l’1 febbraio scorso. Marcatori granata Anatriello (tripletta) e Ongaro, lucani in gol con Siatounis e Petrungaro.

Passiamo alle statistiche in Serie C dell’arbitro, che ha diretto in questa categoria 48 gare (Coppa Italia, playoff e Supercoppa comprese) estraendo 234 cartellini gialli e 11 cartellini rossi, di cui 6 per somma di ammonizioni, fischiando 12 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in C è di 22 vittorie per le squadre di casa, 16 pareggi e 10 successi per le formazioni impegnate in trasferta.

Considerando le sole gare del girone C di Serie C, invece, ha diretto 25 incontri estraendo 123 cartellini gialli, 5 rossi e concedendo 5 rigori con un bilancio di 13 successi casalinghi, 8 pareggi e 4 acuti esterni, ultimo dei quali risalente al 25 settembre 2023 (Turris 1-3 AZ Picerno).

