VERSO TRAPANI-CATANIA: Carriero e Piovanello, ex rossazzurri che non hanno lasciato il segno ai piedi dell’Etna

Il lungo di elenco di ex attuali di Trapani-Catania comprende il 27enne centrocampista Giuseppe Carriero e l’esterno d’attacco classe 2000 Enrico Piovanello, entrambi con trascorsi poco esaltanti in maglia rossazzurra. Il primo, da febbraio messo fuori lista dal Trapani, fu calciatore del Catania nella stagione 2018/19 giocando 16 gare e mettendo a segno un gol.

Qualche anno fa Carriero parlò così della sua esperienza sotto l’Etna: “Non ho niente contro Catania. Non sono stati sei mesi facili, per quello che sono abituato a dare è stata complicata la stagione vissuta. A livello personale un’agonia, senza mai giocare con continuità. Vai a Catania e tanti giocatori spariscono”. Piovanello, invece, giocò appena 9 partite nel giro di pochi mesi (stagione 2020/21). Poco spazio per lui che non è riuscito a dimostrare il suo potenziale in rossazzurro. Alla riapertura del calciomercato il Catania diede l’ok al Padova proprietario del cartellino per il rientro anticipato dal prestito.

