VERSO TRAPANI-CATANIA: conosciamo meglio la squadra di Torrente

Dici Vincenzo Torrente e pensi soprattutto alle 412 presenze con la maglia del Genoa tra Serie A e B, al contributo offerto nella cavalcata del Grifone in Coppa UEFA nelle vesti di difensore. Da allenatore, invece, si è accomodato in panchine come quella dello stesso Genoa, del Bari, della Cremonese, della Salernitana, del Vicenza. Per lui anche un’esperienza in Sicilia alla guida della Sicula Leonzio, per poi a Gubbio essere nominato migliore allenatore della storia eugubina. Infine l’esperienza al Padova.

Le disposizioni tattiche basate sul 4-3-3 e 3-5-2 sono quelle molto più spesso adottate in carriera ricercando una mentalità combattiva che badi con una certa attenzione agli equilibri in fase difensiva praticando, in avanti, un calcio concreto ed efficace. Anche a Trapani Torrente ha alternato nella sua gestione la linea difensiva a tre ed a quattro uomini, facendo prevalere quest’ultima soluzione.

L’allenatore nativo di Cetara è il quarto stagionale sulla panchina trapanese. Tanti, troppi cambi alla guida tecnica granata denotando confusione e difficoltà nell’ambito gestionale. Il presidente Antonini non ha badato a spese, allestendo ad inizio stagione un organico che si riteneva potesse ambire ad un campionato ad alti livelli. L’attuale tredicesimo posto in classifica però conferma le criticità di una squadra che, poi, alla riapertura del calciomercato è stata completamente rivoluzionata. L’episodio del turno precedente che ha visto Liotti farsi espellere nelle battute iniziali dell’incontro perso a Cava de’ Tirreni è un chiaro segnale di tensione e mancanza di serenità all’interno del gruppo. Lo stesso Torrente è stato invitato a dimettersi, ma il diretto interessato ha rispedito la richiesta al mittente, sicuro di poter vincere il derby e fiducioso di raggiungere in extremis i playoff.

Il ruolino di marcia granata di ogni allenatore in questa stagione indica che la media punti più alta l’ha registrata Salvatore Aronica (media punti 1.36). Un punto a partita, invece, sotto la guida di Eziolino Capuano (in 5 gare); 0.87 con Torrente (su 8 incontri). Prima di loro, il catanese Alfio Torrisi (che aveva concluso trionfalmente lo scorso anno stravincendo il torneo di Serie D) è stato esonerato dopo un pareggio ed una sconfitta.

Nelle ultime dieci partite, in generale, il Trapani ha raccolto 7 punti (2 vittorie, un pareggio, 7 sconfitte). Nel girone C soltanto la Casertana ha fatto peggio. Addirittura zero i punti incamerati da un mese a questa parte. Complessivamente sono 32 i punti collezionati in campionato (escludendo i risultati riportati con Taranto e Turris) su 29 incontri frutto di 8 successi, 8 pareggi, 13 ko, 37 gol fatti e 38 subiti.

Non ingannino, però, le statistiche. Sotto il profilo individuale la qualità non manca nell’organico messo in piedi. Lo stravolgimento della rosa – più i frequenti cambi legati alla guida tecnica – ha contribuito a generare problemi da un punto di vista operativo, nella pratica dei meccanismi di gioco, nello svolgimento dei metodi di lavoro e nell’acquisizione dell’affiatamento tra i compagni, che richiede una tempistica fisiologica.

Analizzando i singoli giocatori a cominciare dalla linea difensiva, a difesa dei pali ha trovato continuità il classe 2004 albanese Ujkaj su cui si punta con decisione per il futuro. Silvestri rappresenta un prezioso punto di riferimento per il reparto arretrato. Centrale fisico ma anche agile e forte nel gioco aereo, pericoloso sulle palle inattive. Con lui da tenere particolarmente d’occhio Celiento, difensore esplosivo a cui piace anticipare e aggredire alto l’avversario, anch’egli molto insidioso sui piazzati. Sulle corsie esterne emergono le doti di spinta – unitamente ad una buona resistenza fisica – di elementi come Ciotti e Benedetti. Utile anche la duttilità e l’esperienza del 36enne Sabatino, il capitano. La difesa è stata potenziata con l’ingaggio di Mulè (calciatore ex Avellino di buon livello) e Malomo, svincolato dalla Triestina, difensore abile anche sulle palle alte e può giostrare sia da centrale che da terzino.

Tra le opzioni a centrocampo emerge Carraro, profilo di qualità che predilige giocare davanti la difesa dettando i ritmi della squadra. Toscano è un classico motorino di centrocampo, utile per la sua capacità di recuperare palloni e di ‘equilibratore’ della squadra. Verna è stato prelevato proprio dal Catania, fatica a trovare spazio e attraversa una fase discendente della carriera. Centrocampista dinamico e completo dal punto di vista tecnico-tattico, se tornasse ai livelli di Catanzaro farebbe la differenza.

Ruggiero, acquistato dall’Audace Cerignola, assicura duttilità potendo ricoprire all’occorrenza i ruoli di trequartista, mezzala e seconda punta, inoltre garantisce accelerazione palla al piede e scambio rapido per l’inserimento in zona gol. Hraiech è un centrocampista eclettico, può essere utile in entrambe le fasi. Il norvegese Segberg è un mediano fisico a cui piace controllare il gioco. In settimana ha fatto ritorno in squadra l’esperto Kragl, il cui ingaggio è stato fortemente voluto dal presidente Antonini riconoscendogli leadership e carisma. Tecnicamente valido, possiede un buon tiro e calcia molto bene i piazzati.

In avanti, perso il bomber principe Lescano monetizzando bene la cessione all’Avellino, il Trapani si affida soprattutto alle doti fisiche e tecniche di Anatriello, ottimo finalizzatore e uomo assist. Nella sessione invernale del calciomercato il club granata ha ingaggiato anche il centravanti canadese Ongaro, ex Novara, che ha nella notevole stazza fisica il suo principale punto di forza. Il Catania dovrà prestare una certa attenzione al talento del classe 2004 Ciuferri, scuola Roma, trequartista/esterno dinamico e di qualità, dotato di estro e fantasia reduce da una significativa esperienza al Giugliano. Completano il reparto offensivo la punta 22enne norvegese Stensrud, il duttile Piovanello – capace di agire su entrambe le fasce e nel gioco tra le linee – e Daka, giovane promessa proveniente dal settore giovanile del Lecce.

