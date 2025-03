VERSO TRAPANI-CATANIA: ecco dove seguire la partita in tv

Domenica 30 marzo il Catania, reduce dal pareggio casalingo con il Crotone per 0-0, affronterà il Trapani per la trentaquattresima giornata del girone C di Serie C. Fischio d’inizio alle ore 15:00 presso lo stadio “Provinciale”. In vista del match, come già riportato nei giorni scorsi, è prevista in tv la copertura integrale gratuita dell’incontro su Telecolor (canale 11 del digitale terrestre in tutta la regione siciliana, no streaming). La stessa emittente trasmetterà in differita la gara lunedì 1 Aprile alle 22:15. Inoltre i possessori di abbonamento potranno assistere alla partita su Sky Sport (254), in live streaming su Sky Go e la piattaforma NOW.

