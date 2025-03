VERSO TRAPANI-CATANIA: Faggiano, legame solidissimo con la piazza granata

Domenica sera, Trapani e Trapani in campo per la 34a giornata di campionato. In vista della gara è stato inibito il Direttore Sportivo Daniele Faggiano, ma la sfida al Trapani rappresenta ugualmente un appuntamento speciale per lui, grande ex.

Tredici anni fa Faggiano venne chiamato dalla società granata in terza serie. A fine campionato arrivò la conquista della promozione in B, dove i siciliani disputarono le sue prime tre stagioni in assoluto, e nell’annata 2015/16 il Trapani concluse il torneo al terzo posto, perdendo la finale playoff contro il Pescara per l’accesso diretto alla Serie A.

Grande protagonista di quella stagione un volto noto ai tifosi del Catania, quel Bruno Petkovic che in Primavera faceva faville ma che non riuscì ad esplodere in prima squadra, oggi attaccante della Dinamo Zagabria e della Nazionale croata. “Io credo che i calciatori bisogna conoscerli per le loro qualità e per le loro caratteristiche ma bisogna conoscerli anche se non soprattutto nella testa. Petkovic è un grande calciatore, ci abbiamo creduto. Con talenti del genere basta toccare i tasti giusti ed è semplicissimo essere ripagati. Bruno, poi, è un bravissimo ragazzo che si fa volere bene da tutti: dalla squadra, dalla città, dalla realtà Trapani“, disse Faggiano in un’intervista a siciliasportiva.com.

A fine stagione il dirigente pugliese venne contattato dal Bari e dall’Ascoli, ma lui rifiutò: successivamente, il 22 luglio 2016, firmò per il Palermo, avventura durata però pochi mesi. E’ rimasto un legame solidissimo con la piazza trapanese. Lo stesso Faggiano lo ha sottolineato in più di un’intervista. Ad esempio a La Repubblica (“Trapani e il Trapani per me sono un’emozione: sento di far parte della città. Sono rimasto legato alla gente di questa città, di cui conosco bene la passione”), oppure a TuttoMercatoWeb.com dopo la promozione del club in C la scorsa stagione: “La piazza lo meritava. Al Trapani auguro tutto il bene possibile, c’è gente che vive di calcio. Trapani è la mia seconda casa, forse la prima. Sono contento e spero che continuino a salire ancora di categoria“.

In questa stagione, nel match di campionato disputato tra Catania e Trapani allo stadio “Angelo Massimino”, lo stesso Faggiano ha applaudito i tifosi ospiti anche come segno di riconoscenza e ringraziamento per il supporto ricevuto.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***