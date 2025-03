VERSO TRAPANI-CATANIA: i rossazzurri ritrovano Torrente dopo la vittoria della Coppa Italia Serie C

Ad oggi è in leggero vantaggio il bilancio dei precedenti tra squadre guidate da Vincenzo Torrente ed il Catania (due affermazioni etnee, un pareggio e una vittoria favorevole a Torrente).

L’attuale allenatore del Trapani ha incontrato per l’ultima volta i rossazzurri nella passata stagione, quando era seduto sulla panchina del Padova, perdendo la finale di ritorno di Coppa Italia Serie C al Massimino per 4-2 dopo il 2-1 maturato all’andata, quando fu determinante all’Euganeo il gol di Monaco accorciando le distanze in risposta alle realizzazioni di Palombi e Crisetig. Sotto l’Etna i biancoscudati andarono a segno con l’ex Bortolussi e Perrotta. Catania, invece, in gol con Di Carmine (rigore), Cicerelli, Marsura e Costantino, quest’ultimo entrato nel tabellino dei marcatori allo scadere del secondo tempo supplementare.

Precedentemente, il 20 aprile 2019, vittoria catanese al cospetto della Sicula Leonzio di Torrente per 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato al 53’ da Francesco Lodi. Marco Biagianti, attuale allenatore della Primavera del Catania, sostituì Lodi dieci minuti dopo la trasformazione del penalty. Prima ancora, il 16 dicembre 2018, a Lentini, pareggio a reti bianche per il Catania di mister Andrea Sottil al cospetto della Leonzio.

VIDEO: gli highlights della finale di Coppa Italia Serie C vinta dal Catania

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

