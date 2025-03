VERSO TRAPANI-CATANIA: Luperini altro ex dell’incontro, in granata si guadagnò il rispetto della piazza

Il centrocampista Gregorio Luperini rappresenta uno dei nomi più altisonanti che il Catania ha reperito sul mercato estivo. Fino ad oggi, però, il calciatore pisano classe 1994 non è mai riuscito ad esprimersi ad alti livelli. Ad eccezione del gol siglato in Coppa Italia Serie C contro il Crotone, Luperini non è riuscito a dare un contributo ottimale alla causa rossazzurra.

Adesso è in dubbio per il match di Trapani. Un incontro che Luperini vive da importante ex. Nella stagione 2019/20, infatti, sommò 32 apparizioni in maglia granata nel campionato di Serie B condite da 5 reti e un assist. Fu uno dei giocatori più attivi nel tentativo di salvezza della squadra. La permanenza in cadetteria non si è concretizzata perchè la società pagò in ritardo gli stipendi, condannando il Trapani ad una penalizzazione di 2 punti, determinante per la retrocessione. Lui, però, si guadagnò il rispetto della piazza.

Allora il Trapani iniziò l’avventura con mister Francesco Baldini, che i tifosi del Catania ben ricordano per i suoi trascorsi sulla panchina rossazzurra. Poi subentrò Fabrizio Castori. Tempo fa Luperini ha sintetizzato così la propria esperienza tra le fila granata, intervistato dal Corriere dello Sport: “Ho vissuto una stagione strepitosa, peccato per come è finita. Ho giocato quasi tutte le partite, segnato cinque gol e dimostrato di poter reggere la B”. Aggiungendo a Trm: “Baldini mi ha dato tantissimo dentro e fuori dal campo. Spero in un futuro di poterci tornare a lavorare insieme. Trapani è stata un’esperienza bellissima e Baldini mi ha dato l’opportunità di giocare con continuità sin dall’inizio. Sicuramente lo ringrazierò per sempre”.

Domenica pomeriggio sarà derby siciliano Trapani-Catania. Vedremo se recupererà in tempo per la sfida del “Provinciale”. Per Luperini – che ha saltato la gara d’andata in campionato a seguito di un problema muscolare ma è sceso in campo nella pesante sconfitta per 0-5 in Coppa Italia di categoria – si tratta di un appuntamento speciale in una città che lo ricorda con affetto.

