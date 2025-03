VERSO TRAPANI-CATANIA: quattro giornate di squalifica a Liotti, comunque messo fuori rosa

Ben quattro giornate di squalifica per il terzino del Trapani Daniele Liotti per avere, al 12° minuto del primo tempo della partita persa a Cava de’ Tirreni, “tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non in gioco, lo colpiva dapprima con uno schiaffo sul collo e poi, con particolare forza e violenza con uno schiaffo al volto senza conseguenze”. Questa la decisione del Giudice Sportivo. Su Liotti, peraltro, si era già espresso nei giorni scorsi il presidente granata Valerio Antonini preannunciando che sarebbe stato multato e messo fuori rosa, malgrado le scuse chieste dal calciatore all’intero ambiente trapanese.

