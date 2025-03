VERSO TRAPANI-CATANIA: si avvicina il match del “Provinciale”. Come arrivano le squadre all’appuntamento

Due settimane dopo il vittorioso confronto di Messina, nuovo derby siciliano per il Catania, impegnato ad affrontare il Trapani allo stadio “Provinciale”. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con stati d’animo diversi. Da una parte il Catania fortificato dalla serie di sette risultati utili consecutivi a consolidamento della zona playoff, dall’altra un Trapani reduce da ben cinque ko di fila.

Un vero e proprio tracollo, quello dei granata che rischiano seriamente di non acciuffare gli spareggi promozione. Stagione a dir poco complicata, quella vissuta nella sponda trapanese della Sicilia con ben quattro tecnici cambiati e le difficoltà che proseguono anche sotto la gestione Torrente. L’allenatore di Cetara era stato invitato a dimettersi dal suo presidente, richiesta rispedita al mittente con la convinzione di portare la squadra ai playoff e di battere il Catania domenica.

Il clima, comunque, non è dei migliori a Trapani per la situazione caotica attraversata. Antonini, patron granata, ha inoltre confermato di avere multato e messo fuori rosa Liotti, espulso ingenuamente nelle battute iniziali dell’incontro perso di recente a Cava de’ Tirreni contro Chiricò e compagni. Insomma, non tira aria buona a Trapani ma squadra e allenatore si sono chiusi all’interno dello spogliatoio ricercando gli argomenti giusti per ripartire. Nel frattempo il presidente Antonini ha preannunciato il ritorno a Trapani dell’esperto centrocampista Oliver Kragl.

Tornando al Catania, alla ripresa degli allenamenti si è rivisto prendere confidenza con il pallone Klavs Bethers, seguendo il lavoro in sede sotto lo sguardo di Vincenzo Grella e di un sorridente Daniele Faggiano. Lo staff rossazzurro confida di recuperare in settimana qualche altro elemento tra Montalto, Dalmonte e Luperini. Più probabile attendere ancora un pò per il rientro di Inglese, pedina che sarà di fondamentale importanza avere in buone condizioni in vista dei playoff. Mister Toscano, lo ricordiamo, a Trapani dovrà fare a meno di Di Gennaro e lo stesso trainer etneo verrà rimpiazzato dal vice Michele Napoli essendo anche lui squalificato.

