VERSO TRAPANI-CATANIA: si cercano tre punti preziosi per prepararsi allo sprint finale, le ipotesi di formazione

Ultime partite a completamento della regular season. Da una parte il Trapani, dall’altra il Catania, si affrontano per la 34a Giornata. Sarà interessante riscontrare la situazione ambientale. In un “Provinciale” deluso per le evidenti difficoltà incontrate dai granata e privo dei tifosi residenti nella provincia etnea su decisione discutibile degli organi di pubblica sicurezza, si festeggeranno i 120 anni di storia del Trapani con varie iniziative lanciate in settimana per riempire lo stadio.

Entrambe le squadre sono alla ricerca di un risultato rilevante per i rispettivi obiettivi di classifica. Il Trapani viene da ben cinque sconfitte di fila, vede distanti i playoff ma aritmeticamente sono ancora raggiungibili, pertanto è costretto a fare di tutto per provare ad incamerare i tre punti. Il Catania, invece, è presente nella griglia playoff e deve assicurarsi di disputare gli spareggi promozione occupando la collocazione migliore possibile in graduatoria.

La vittoria roboante del Crotone nell’anticipo contro il Latina allontana ulteriormente il quarto posto, con i calabresi che cercheranno da qui alla fine anche di strappare la terza posizione. Più abbordabile, per il Catania, teoricamente il raggiungimento del quinto gradino (Benevento) ma i rossazzurri devono anche guardarsi alle spalle, lottando in particolare con Potenza e Picerno. Non è il caso di fare troppi calcoli, vincere è sempre la medicina migliore. Fare bottino pieno a Trapani sarebbe di fondamentale importanza per la squadra di Toscano, oltretutto allungando la striscia positiva di risultati.

A proposito di Toscano, ricordiamo che il mister non potrà sedere in panchina causa squalifica. Fermato dal Giudice Sportivo anche Di Gennaro. Scelte obbligate: il vice Michele Napoli tornerà a prendere il posto di Toscano e Del Fabro sostituirà l’ex difensore della Carrarese. Non saranno inoltre della gara Bethers, Guglielmotti, Inglese, Dalmonte e Luperini. In casa Trapani, squalificato il laterale sinistro Liotti, peraltro messo fuori rosa per stessa ammissione del presidente Antonini, il quale in settimana ha annunciato l’ingaggio del centrocampista Kragl, che torna a Trapani e dovrebbe subito scendere in campo.

Tornando al Catania, riecco a disposizione Montalto. Figura tra i convocati anche Gega, che aveva lasciato il campo domenica scorsa a seguito di un problema alla spalla. Con l’ex Dini a protezione dei legni, Ierardi, Del Fabro e Allegretto completeranno la consueta linea difensiva a tre proposta dal Catania. Sul centro-sinistra possibili anche le opzioni Gega e Anastasio. Quest’ultimo potrebbe anche agire a centrocampo a sinistra con Raimo sulla destra, ma Toscano considera sugli esterni pure le ipotesi Frisenna e Lunetta. Se Lunetta non giostrerà a centrocampo, lo farà ancora da trequartista o da falso 9. Più probabile, comunque, l’impiego di Montalto al centro dell’attacco con Jimenez e lo stesso Lunetta (o Stoppa) alle spalle del centravanti ex Casertana.

La gara sarà diretta dall’arbitro Luca De Angeli della sezione di Milano, coadiuvato dagli assistenti Veronica Martinelli (Seregno) e Stefano Franco (Padova). Quarto ufficiale Fabrizio Ramondino (Palermo). In tv è prevista la copertura gratuita della partita su Telecolor (canale 11 del digitale terrestre, no streaming). Naturalmente potranno assistere all’incontro anche i possessori di abbonamento su Sky/NOW. Fischio d’inizio alle ore 15:00.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***