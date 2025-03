VERSO TRAPANI-CATANIA: terzo atto. Dal match deciso da Inglese in campionato allo 0-5 in Coppa Italia Serie C

Terzo appuntamento stagionale tra Catania e Trapani. Dopo i due incontri disputati allo stadio “Angelo Massimino” a novembre, rossazzurri e granata si ritrovano da avversari al “Provinciale”.

In campionato, nel match d’andata, ha sorriso la squadra di mister Toscano piegando la resistenza ospite per 2-1. Una vittoria ritrovata a distanza di un mese. Si ricorda una partita intensa, combattuta, con toni agonistici alti ed i rossazzurri superarono le avversità con il cuore, lottando da gruppo unito e compatto fino alla fine. Decisivo nell’economia della gara il gol di Inglese al 57′, dopo che Castellini e Celiento avevano trovato la via della rete in precedenza. Nel computo delle occasioni, anche un calcio di rigore sprecato dallo stesso Castellini nel corso della ripresa. Sedeva sulla panchina del Trapani il palermitano Salvatore Aronica.

Nel successivo appuntamento in Coppa Italia Serie C (ottavi di finale) ebbe la meglio la formazione granata a Catania che stravinse. Successo ottenuto senza grossi affanni, al cospetto di un avversario imbottito di giovani, schierando dall’inizio il classe 2003 Popovic e ben 6 calciatori della Primavera. Scelta coraggiosa di mister Toscano, dettata dall’emergenza infermeria, preservando la stragrande maggioranza dei componenti della rosa in vista del successivo confronto casalingo di campionato con la Cavese.

Il Trapani, invece, ha utilizzato “titolarissimi” e potenziali titolari. Sconfitta sonora per i detentori della coppa, 0-5. Tanto impegno per i “baby” rossazzurri e qualche spunto di rilevante interesse, ma il tasso di esperienza e qualitativo del Trapani ha inciso in modo chiaro. Marcatori Carraro, Celiento, Karic, Spini e Kanoute. Un ko pesante, da riscattare.

VIDEO: Catania 2-1 Trapani, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

VIDEO: Catania 0-5 Trapani, gli highlights

