VERSO TRAPANI-CATANIA: Verna ritrova gli etnei, due mesi e mezzo dopo l’ultima gara in rossazzurro

“Sono arrivato per il valore della piazza, per il progetto ambizioso, perchè mi sentivo di dare qualcosa a una città come Catania che brilla per storia e senso di appartenenza dei tifosi. Abbiamo tutti i mezzi per fare un grande campionato. Sono sicuro che il salto in avanti me lo darà Catania, provare a vincere qui ti dà un lustro maggiore. Qua ti senti un vero atleta”. Belle parole, quelle pronunciate dal centrocampista Luca Verna lo scorso settembre a La Sicilia.

Le premesse erano buone. La stagione era iniziata da poco tempo con l’opinione diffusa che il Catania avrebbe recitato un ruolo da grande protagonista in questo campionato. La realtà, però, ha raccontato di tanti problemi riscontrati nel corso della stagione, lo stesso Verna ha faticato a ribaltare la situazione deludendo le attese. Un gol, un assist e prestazioni nel complesso poco più che mediocri o appena sufficienti per un giocatore che il club rossazzurro aveva prelevato dal Catanzaro, dove ha vissuto ad alti livelli e da leader il precedente campionato cadetto.

All’apertura della finestra invernale del calciomercato, si sono creati i presupposti per trasferirsi altrove. Verna ha lasciato Catania decidendo di rimanere comunque in Sicilia, sponda Trapani, stuzzicato dal progetto del vulcanico presidente Antonini. Anche in granata, tuttavia, il calciatore classe 1993 non ha lasciato il segno finora. Domenica l’ex Ternana ritroverà proprio la squadra di mister Toscano, da avversario, a distanza di due mesi e mezzo dall’ultima apparizione in rossazzurro contro la Juventus NG.

