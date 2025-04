ACCADDE OGGI: 18 aprile 2010, ultimo gol di Biagianti in Serie A con il Catania

Era il 18 aprile 2010 quando il centrocampista del Catania Marco Biagianti (oggi allenatore della Primavera rossazzurra) festeggiò la realizzazione di quello che ha rappresentato l’ultimo gol in Serie A con la maglia del Catania prima di fare ritorno in Sicilia nella stagione 2016-17.

Rete messa a segno grazie ad un assist di Maxi Lopez contro il Siena allo stadio “Angelo Massimino”. La marcatura dell’ex capitano arrivò proprio alla vigilia del suo 26/o compleanno. Il Catania non andò oltre il 2-2 e pesò l’errore dal dischetto di Maxi Lopez, ma il pareggio consentì agli etnei di raggiungere quota 40 punti avvicinandosi a grandi passi verso la salvezza. Sedeva in panchina Sinisa Mihajlovic, per sempre nel cuore dei tifosi etnei.

VIDEO: gli highlights di Catania-Siena

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***