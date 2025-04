ACCADDE OGGI: 25 aprile 1999, gol storico di Manca fa esplodere il Cibali

Messina ko a Catania, rossazzurri sempre più vicini al salto di categoria

Serie C2. 25 aprile 1999, data storica per i colori rossazzurri della Sicilia perché il centravanti Roberto Manca, che ha indossato la maglia del Catania dal 1998 al 2000, realizzò in pieno recupero il gol che diede la spinta decisiva per la promozione del club catanese in C1 – quando mancavano poche giornate al termine del campionato – davanti a più di 20mila spettatori.

Un gol impossibile da dimenticare, messo a segno in occasione dell’atteso derby siciliano con il Messina sfruttando uno splendido assist di Cicchetti. Manca aveva fatto il suo ingresso in campo a cinque minuti dalla fine. 1-0 al triplice fischio, festa grande sugli spalti di uno stadio Cibali stracolmo per il successo ottenuto dalla formazione allenata da Piero Cucchi contro l’undici di Stefano Cuoghi.

Il Messina concluse la stagione al secondo posto ad un solo punto di distacco dall’Elefante capolista. A vincere i playoff fu il Benevento, che eliminò proprio i messinesi nella finalissima giocata a Lecce, imponendosi per 2-1.

