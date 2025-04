ACCADDE OGGI: 28 aprile 2012, Izco entra nella storia del Catania

28 aprile 2012, appuntamento molto speciale per Mariano Izco. Storica bandiera del Catania, che il 4 novembre di tre anni fa annunciò ufficialmente il ritiro dal calcio giocato, allora stabilì ufficialmente un importante record rossazzurro, rivelandosi il giocatore etneo con più presenze in Serie A, 153. Record battuto in coincidenza con la disputa dell’atteso derby Palermo-Catania, pareggiato 1-1 con gol di Nicola Legrottaglie e Fabrizio Miccoli.

Le 23 presenze totalizzate nella stagione 2021/22 da Izco con la maglia del Catania, invece, hanno portato a ben 280 le apparizioni complessive dell’ex capitano sotto l’Etna. Numero anche questo entrato nella storia del club dell’Elefante tra Serie A, Lega Pro e Coppa Italia, consolidando l’argentino la terza posizione nel podio dei calciatori in assoluto più presenti con la maglia rossazzurra, alle spalle di Marco Biagianti (secondo) e Damiano Morra (primo).

