ACCADDE OGGI: 8 aprile 1976, si spegne l’ex allenatore del Catania Frisoni

Berardo Frisoni allenò il Catania negli anni ‘40

8 aprile 1976, data in cui si spense a Brescia, sua città natale, Berardo Frisoni. Mediano di ruolo tra il 1923 e il 1928 indossando le casacche di Brescia e Genova 1893, allenò il Catania nella stagione 1942-1943. La società etnea era denominata Associazione Fascista Calcio Catania dal 1936 e si viveva l’epoca della Seconda guerra mondiale. La squadra disputò il campionato di Serie C girone N, dominandolo fino alla fine sotto la guida di Frisoni.

Vinte tutte le partite del girone, ad eccezione del match pareggiato 1-1 a Palermo (gol etneo di Romano) e perso 1-0 sul campo del Siracusa, che concluse la stagione secondo alle spalle del Catania. Vincendo il campionato, gli etnei staccarono il pass per gli spareggi promozione. Purtroppo, però, dopo la partita che vide il Catania pareggiare 1-1 contro la Ternana fuori casa (realizzazione catanese di Presselli), la squadra di Frisoni dovette rinunciare a giocare le successive gare a causa dei bombardamenti in Sicilia. Furono promosse in Serie B Varese e Salernitana.

