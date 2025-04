A MENTE FREDDA – Arrendersi, mai. Ripartire più forti con le certezze acquisite

Si è fermata a otto la striscia di risultati utili consecutivi per il Catania. Resta l’amarezza per avere messo in difficoltà la prima della classe senza riuscire a portare a casa almeno un punto, che la squadra di Toscano avrebbe meritato nel contesto di una partita sostanzialmente equilibrata nella quale i rossazzurri, a differenza dell’Avellino, sono stati poco lucidi nelle fasi cruciali dell’incontro.

Gli irpini hanno incassato il bottino pieno sfruttando la grande solidità mentale di chi, col pieno di entusiasmo, vede ad un passo il traguardo della Serie B. E, soprattutto, vantando la coppia-gol più forte dell’intero torneo di C. Se Lescano è stato silenziato dalla difesa etnea per la seconda volta in questa stagione dopo il derby siciliano di campionato col Trapani al Massimino, Patierno ha fatto la differenza “inventandosi” il gol dell’1-1 e rivelandosi caparbio, implacabile e cinico in occasione del gol vittoria, al netto delle responsabilità della difesa rossazzurra e Dini a protezione dei legni.

Mister Toscano aveva detto alla vigilia che la sua squadra sarebbe dovuta uscire rafforzata da questa gara, a prescindere dall’esito finale. Per quanto fatto vedere nel primo tempo, il Catania ha tenuto testa all’Avellino creando grattacapi. Nella ripresa è mancato quel qualcosa in più in termini di lucidità ed i cambi non hanno sortito gli effetti sperati. Ma c’è fiducia che gli etnei abbiano imparato la lezione, ripartendo da una prima frazione giocata ad alti livelli e, in generale, dalle certezze acquisite.

Per il resto, si sa, gran parte delle speranze di disputare i playoff non recitando un ruolo da comparsa sono riposte nella verve in fase realizzativa di Roberto Inglese. Perchè nel contesto di un Catania che invia segnali di compattezza e non di resa, ritrovare la piena efficienza di Inglese rappresenta un aspetto cruciale. Così come il recupero di tutti gli atleti che ricercano la condizione fisica ottimale. Le tappe di Cava de’ Tirreni e Potenza sono test ulteriormente importanti nell’ottica di farsi trovare pronti per i playoff ottimizzando le risorse a disposizione, favorendo un atteggiamento più propositivo ed incisivo, cementando ancora di più un gruppo che adesso sembra remare tutto nella stessa direzione.

