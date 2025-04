A MENTE FREDDA – Nuova identità e gruppo cementato. Si avvicina il momento che decide la stagione

Il Catania allunga la striscia positiva di risultati immagazzinando esperienza e mentalità in vista del prosieguo della stagione. Periodo importante nel corso del quale i rossazzurri recuperano uomini e risorse per provare a giocarsi le loro carte in chiave playoff. Nessun volo pindarico, piedi ben piantati per terra perchè non si possono cancellare con un colpo di spugna lacune e difficoltà emerse per buona parte del campionato, ma l’aria respirata è diversa.

Un’aria fatta di maggiore consapevolezza e serenità, con un entusiasmo generato dalla crescita che il Catania attraversa sul piano tattico e di gruppo, ritrovando una solidità difensiva spiccata con l’auspicio di migliorare soprattutto nel settore che coinvolge il reparto offensivo di una squadra rivelatasi spesso Inglese-dipendente, e che attende con fiducia il rientro a pieno regime dello stesso bomber rossazzurro.

La squadra di Toscano ha acquisto una nuova mentalità, uno spirito più propositivo. L’appetito vien mangiando, il Catania sa che proprio questo è il momento di schiacciare il piede sull’acceleratore. Con il duplice obiettivo di acquisire una buona condizione fisica a livello individuale e collettivo, preparando la disputa dei playoff con uno stato di forma ottimale. Il momento delle sentenze definitive sta arrivando. Questo mese sarà decisivo per il piazzamento finale in classifica, nell’ottica di stabilire l’inizio del percorso negli spareggi promozione.

Percorso che si spera possa essere il più lungo e duraturo possibile, non dimenticando l’importanza di mantenere un atteggiamento equilibrato e consapevole, fame e voglia di vincere. Domenica sera arriva la capolista Avellino. E’ innegabile la forza di un avversario che gode di ottima salute e sogna di mantenere fino alla fine la vetta regalandosi la promozione diretta in Serie B. Il Catania, però, non parte sconfitto. Tutt’altro. Gli etnei vivono una fase estremamente positiva, cementando il gruppo.

Ci sono ancora vari aspetti da migliorare, in primis il cinismo sotto porta degli attaccanti soprattutto in casa, portando con maggiore costanza nell’arco dei 90′ più uomini nell’area di rigore avversaria. Un Catania capace di osare di più davanti ai propri tifosi, in un “Massimino” che domenica tornerà numeroso sugli spalti. Gli esami non finiscono mai, quello al cospetto dell’Avellino sarà davvero tosto e impegnativo. La spinta incessante del popolo rossazzurro darà ancora più forza agli uomini di Toscano, carichi al punto giusto per affrontare al meglio il rush finale.

