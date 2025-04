ACCADDE OGGI: 17 aprile 2012, quando l’allora C.T. dell’Italia visitò Torre del Grifo Village

17 aprile 2012, giorno in cui l’allora CT della Nazionale italiana Cesare Prandelli visitò, in mattinata, il centro sportivo del Catania Torre del Grifo Village. Prandelli rimase impressionato dalla modernità e funzionalità della struttura:

“Molti mi avevano detto che si trattasse di un centro modernissimo, ma non mi aspettavo qualcosa del genere. Sono rimasto davvero molto impressionato, è il top a livello europeo – disse – E poi c’è un paesaggio bellissimo, con l’Etna e il mare. Molto bello, una meraviglia. Con questo complesso si possono raggiungere tanti risultati e può diventare un punto di riferimento in futuro per opere analoghe. Complimenti al Calcio Catania, ho incontrato persone che hanno amore e passione per questo centro e per il lavoro, trasmettono valori positivi“.

Parole che risalgono esattamente a tredici anni fa e si riferiscono ad un autentico “gioiello” che ha rappresentato a lungo la casa del Catania. Ad oggi il futuro della struttura è incerto, essendo andata deserta anche la settima asta. Vedremo se ci saranno sviluppi nelle prossime settimane per il rilancio del complesso immobiliare.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***