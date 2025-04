ACCADDE OGGI – 2 aprile 2006: tragica scomparsa di Vincenzo Del Vecchio, idolo rossazzurro anni ’90

2 aprile 2006. Diciannove anni fa esatti ci lasciava Vincenzo Del Vecchio, protagonista indiscusso della risalita del Calcio Catania dai dilettanti, tragicamente scomparso a seguito di un arresto cardiaco nel corso della gara tra Cinisi e Trecastagni.

Difensore napoletano arcigno nato nel 1966, sposò il progetto Catania nell’estate del 1990 e fu amore a prima vista. Senso d’appartenenza, abnegazione e spirito di sacrificio erano sempre scolpiti nella figura di Vincenzino. Poi, nel ’94’, o’ Sarracino non seppe resistere al richiamo dell’Etna e decise d’indossare nuovamente la casacca rossazzurra lasciando il torneo cadetto per tornare in Sicilia, malgrado la militanza del Catania in CND. Ma la categoria non gli importava. Si rendeva necessario rilanciare il Calcio Catania a tutti i costi. E lui non lesinò alcuno sforzo per la causa. Quante battaglie sportive, quanto sudore e quanto onore nelle prestazioni offerte da Del Vecchio con l’amata maglia dell’Elefante.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***