ACCADDE OGGI: 23 aprile 2011, il Catania ferma la Juve sul pari. Gelato Buffon nel finale

23 aprile 2011. Prezioso punto conquistato dal Catania a Torino. Avversaria, in Serie A, la Juventus. Addio sogni di Champions per i bianconeri, che si portano in vantaggio 2-0 dopo 35′ grazie alla doppietta di Del Piero, poi la squadra di Delneri si fa rimontare nel finale da un Catania mai domo. Prima Gomez, quindi una strepitosa punizione di Lodi all’ultimo secondo gelano l’Olimpico per il definitivo 2-2.

E pensare che, all’intervallo, la sfida pare già archiviata. Un rigore generoso e una rete fortunosa regalano alla Juve un 2-0 che sembra dare il là ad un successo agevole, ma non è affatto così. Il Catania del ‘Cholo’ Simeone non molla, giocando con una massiccia dose di grinta e determinazione venendo premiato al fotofinish. La Juventus spreca qualche contropiede importante, ma nel finale matura un risultato giusto.

VIDEO: gli highlights della sfida

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

TABELLINO PARTITA

Juventus (4-4-2): Buffon; Motta (1′ st Sorensen), Bonucci, Barzagli, Grosso; Krasic, Aquilani, Melo, Marchisio; Del Piero (30′ st Pepe), Matri (22′ st Toni). A disp.: Storari, Traoré, Sorensen, Giandonato, Salihamidzic. All.: Delneri

Catania (4-2-3-1): Andujar; Alvarez (41′ st Schelotto), Silvestre, Spolli, Capuano; Carboni, Ledesma (14′ st Lodi); Izco (1′ st Bergessio), Ricchiuti, Gomez; Maxi Lopez. A disp.: Kosicky, Terlizzi, Marchese, Pesce. All. Simeone

Arbitro: Bergonzi

Marcatori: 19′ rig., 38′ Del Piero (J), 36′ st Gomez, 49′ st Lodi (C)

Ammoniti: Motta, Grosso, Melo (J), Spolli, Silvestre, Ledesma, Carboni (C)

