ACCADDE OGGI (Video): 3 aprile 2011, Catania show. Annichilito il Palermo al “Massimino”

Stagione 2010/2011, strapotere rossazzurro in occasione dell’atteso derby di Sicilia disputato contro il Palermo allo stadio “Angelo Massimino” in Serie A. Era il 3 aprile 2011. Grande festa alle falde dell’Etna per il 4-0 finale maturato. Allenatore degli etnei, Diego Pablo Simeone.

Primo tempo sostanzialmente equilibrato, ma dopo l’intervallo il Palermo crolla e spicca la supremazia netta del Catania. Prima Federico Balzaretti deposita sfortunatamente la palla nella propria rete al 48’, poi i rosanero subiscono il raddoppio di Gonzalo Bergessio (61’), il tris di Pablo Ledesma (67’) ed il poker di Simone Pesce. Catania straordinariamente cinico e spietato nella partita più sentita della stagione, esonero sulla panchina palermitana di Serse Cosmi.

Catania (4-2-3-1): Andujar; Alvarez, Silvestre, Spolli, Marchese; Carboni, Lodi (70′ Pesce); Schelotto, Ricchiuti (69′ Gomez), Bergessio (66′ P. Ledesma); Maxi Lopez. Panchina: Campagnolo, Terlizzi, Augustyn, Morimoto. All. Simeone.

Palermo (3-5-2): Sirigu; Munoz, Goian, Bovo; Cassani, Migliaccio, Bacinovic (52′ Pastore), Nocerino, Balzaretti; Pinilla, Hernandez. Panchina: Benussi; Andjelkovic, Darmian, Acquah, Kurtic, Miccoli. All. Cosmi

Marcatori: 48′ Balzaretti (aut.), 61′ Bergessio, 67′ Ledesma, 76′ Pesce

Ammoniti: Silvestre, Munoz, Migliaccio, Hernandez, Pastore.

