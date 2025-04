AIELLO (D.S. Avellino): “Ci stiamo preparando al meglio per Catania. Segno ‘2’ al Massimino”

Il direttore sportivo dell’Avellino Mario Aiello, alla trasmissione ‘A Sud della C’ di Mitico Channel analizza il momento dei lupi. Ecco quanto evidenziato da tuttoavellino.it:

“Ci stiamo preparando al meglio per la sfida contro il Catania, purtroppo non avremo i nostri tifosi che però hanno annunciato di venire allo stadio a caricarci sabato pomeriggio prima della partenza per la Sicilia. E’ fondamentale il loro sostegno, ci stanno spingendo al massimo e li ringraziamo. Paura? Non ne abbiamo, di nessuno. Il destino è nelle nostre mani. Noi guardiamo in casa nostra, gara dopo gara consapevoli che saranno quattro finali da vincere per provare a raggiungere quel traguardo tanto desiderato”. Nel momento in cui gli è stato chiesto di pronosticare l’esito delle partite Cavese-Cerignola (pugliesi diretti rivali per il primo posto) e Catania-Avellino, Aiello ha risposto così: “Dico 1X2 a Cava e 2 a Catania”.

