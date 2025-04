ANASTASIO: “Stiamo mettendo il gruppo al primo posto”

Ha avuto il merito di realizzare il gran gol che ha permesso al Catania di sbloccare il risultato a Trapani. Armando Anastasio sottolinea l’importanza della solidità del gruppo e proseguire il percorso intrapreso ai microfoni di Globus Television:

“Abbiamo capito subito l’andazzo della partita, in altre occasioni forse avremmo preso gol in un ambiente comunque difficile dove eravamo partiti un pò così. Nel secondo tempo invece non abbiamo rischiato nulla ed anche i cambi effettuati hanno fatto la differenza. In questo momento riusciamo a far male agli avversari quando sbagliano, tutti stiamo mettendo il gruppo al primo posto e non il singolo”.

“Io stesso a Trapani ho pensato molto di più a mantenere la posizione con intelligenza piuttosto che siglare altri gol sul piano personale. Poi se il gol arriva com’è successo a Trapani, ancora meglio e torno a casa felice per avere trovato la rete ma il gruppo dobbiamo metterlo sempre davanti a tutto. Bisogna continuare con questo piglio, scendendo in campo sempre per vincere perchè siamo il Catania, proseguendo il percorso più avanti possibile nei playoff”.

