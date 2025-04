ARMELLINO (Avellino): “Dobbiamo scendere in campo sempre per vincere. Catania in forma e forte”

Carica e determinazione nelle parole del centrocampista e capitano dell’Avellino Marco Armellino, dopo la vittoria nel derby con il Benevento ed in vista della trasferta di Catania, ai microfoni di Prima Tivvù e OttoChannel:

“Abbiamo vinto una partita importante come tante altre, poi è sempre bello vincere un derby. Sono quasi due anni che rincorriamo. Abbiamo sudato tanto per essere primi in classifica, siamo in testa da due settimane ma non è finita. Mancano ancora quattro finali con squadre altrettanto forti. Ci siamo creati questo piccolo vantaggio in classifica rispetto al Cerignola che dobbiamo sfruttare scendendo in campo sempre per vincere per portare a casa la promozione. Siamo tutti concentrati, chi gioca dall’inizio e chi subentra. Questo gruppo è veramente forte, sa che la maglietta che indossiamo è pesante e va onorata. Non vedo l’ora di dare una gioia alla nostra gente, ad una Provincia intera”.

“A Catania andremo a fare la nostra partita. Troveremo un Catania in forma, un’altra squadra veramente forte per la categoria che ha incontrato delle difficoltà nel corso della stagione. Troveremo sicuramente un ambiente caldo, agguerrito. Ci faranno sportivamente la guerra, dovremo farci trovare pronti”.

