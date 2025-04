ASS. PARISI: “Catania, piccolo miracolo per come si era messa la stagione. Bella iniezione di ottimismo in vista dei playoff”

Così l’assessore comunale Sergio Parisi dopo la conclusione della regular season parla, via social del Catania e delle ambizioni rossazzurre in vista dei playoff:

“E adesso i playoff. Questo quinto posto nella stagione regolare è una specie di piccolo miracolo, per come si era messa questa stagione. La squadra costruita da Vincenzo Grella e Daniele Faggiano, pur fra mille difficoltà ed errori estivi e dovendo fare fronte a stagione inoltrata a una sequela incredibile di infortuni, si è ritrovata in questo finale di stagione. E lo ha fatto “da squadra”, con un signor allenatore come Toscano, che qualcuno ha persino criticato, capace di far ritrovare motivazioni a un organico che vale anche più di questo quinto posto, come dimostra la striscia di vittorie esterne, portate a casa con autorevolezza”.

“Questo traguardo è importante per chi c’è stato sempre, primo fra tutti quei tifosi che hanno seguito il Catania ovunque, in casa o in trasferta; lo è per Vincenzo Grella, spesso criticato ben oltre le proprie eventuali responsabilità, capace di tenere la barra dritta quando la nave sembrava prossima al naufragio; lo è per il Presidente Pelligra che ha investito milioni con il suo gruppo per consentire al Catania FC di provare a disputare un campionato di vertice”.

“C’è da rimboccarsi le maniche e provare a fare sempre meglio, per questa Città e per tifosi che non hanno eguali e meritano altri palcoscenici (non tutti, ma certamente la stragrande maggioranza). I playoff sono una lotteria? Certo, ma arrivarci con un organico in fiducia e al completo, un ambiente rasserenato e l’entusiasmo che traboccherà dal Massimino, è una bella iniezione di ottimismo”.

