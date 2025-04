ASSIST: il primo per Dalmonte, il secondo per Di Tacchio. Jimenez migliore assistman rossazzurro

Dopo la disputa di Potenza-Catania, vediamo com’è cambiata la situazione relativa al numero di assist effettuati dai rossazzurri in campionato escludendo gli impegni con Turris e Taranto, cancellati dal torneo. Kaleb Jimenez solitario al primo posto, a quota 7 davanti a Matteo Stoppa (5 assist). Alle spalle di Stoppa e Jimenez figurano Alessandro Raimo (3) e Armando Anastasio (3).

Seguono a 2 il centrocampista Stefano Sturaro, l’attaccante Andrea De Paoli ed il difensore Alessandro Celli, raggiunti da Francesco Di Tacchio. Quest’ultimo, sugli sviluppi del calcio d’angolo che ha portato al gol di Raimo al “Viviani”, ha spizzato di testa a beneficio dell’ex Carrarese che ha poi in insaccato la palla dello 0-1.

L’attaccante Roberto Inglese, migliore finalizzatore della manovra rossazzurra e tornato a disposizione di recente, ha invece realizzato un assist fino a questo momento. Idem Giulio Frisenna, Gabriel Lunetta, Francesco De Rose e Matteo Di Gennaro. Si aggiunge Nicola Dalmonte, che ha servito un pallone delizioso in occasione del gol-vittoria di Inglese a Potenza. Un assist in campionato con la maglia del Catania anche per Filippo D’Andrea e Luca Verna, ceduti nella sessione invernale del calciomercato.

