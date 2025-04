BERTOTTO (all. Giugliano): “A Catania liberi di testa e motivati, vogliamo proseguire il sogno”

Intervistato da tuttomercatoweb.com, l’allenatore del Giugliano guarda con speranza alla trasferta di Catania, dove per accedere al turno successivo dei playoff dovrà provare a vincere:

“La squadra non è abituata ad andare in gita, la nostra è stata una stagione encomiabile, dove certamente si poteva fare meglio in qualche circostanza ma dove si lavora seriamente e con grande professionalità. Il focus adesso è sulla componente emotiva, la giovane età può portare a degli errori, ma abbiamo sempre giocato a viso aperto con tutti, con un ottimo approccio a ogni match, e non abbiamo mai demeritato. Anzi, abbiamo ottenuto qualcosa di magico, due playoff in due anni sono qualcosa di storico per il club e la città, tutti devono essere orgogliosi di questo. Si lavora h. 24 per questo club, e questo è già sinonimo di garanzia”.

“Arriviamo alla gara di Catania bene, liberi di testa, tranquilli, felici e motivati per aver guadagnato un palcoscenico importante, che ci vedrà ora fronteggiare una grande formazione in uno stadio da Serie A, formazione fatta da giocatori bravi e con vissuto importante, alcuni davvero da massima categoria. Non dovremmo avere il braccino del tennista, ma la consapevolezza di chi si è meritato quello per cui ha lottato un anno. Il regolamento ci costringe a vincere, ci proveremo, e non dovremmo avere nessun rimpianto a fine gara”.

“In senso generale la testa fa sempre la differenza nella vita, ed è giusto pensare che l’approccio di chi ha un vantaggio è diverso da chi per forza deve fare un certo tipo di risultato. Non entro nelle dinamiche del Catania, quel che voglio trasmettere è solo ai miei ragazzi, con i quali sto condividendo questa volontà di grande serenità che ci ha concesso questo merito, e che deve poi essere finalizzata alla concretezza, che passa dalla vittoria. Ripeto che vogliamo proseguire questo sogno”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***