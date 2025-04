BIANCOLINO (all. Avellino): “A Catania con la mentalità di adesso. Abbiamo gli attributi, sappiamo cosa vogliamo”

Raffaele Biancolino, allenatore dell’Avellino, gongola. Contro il Benevento è arrivata un’altra vittoria molto importante all’inseguimento della promozione diretta. Biancolino pensa già al prossimo impegno contro il Catania:

“Siamo una squadra che non molla mai, sempre pronta a lottare per tirarsi fuori da qualsiasi situazione. Questo Avellino ha gli attributi, come tutti gli irpini. Vanno fatti i complimenti alla squadra e alla nostra gente che fa sentire il proprio calore, che ti fa sentire la maglia biancoverde tatuata addosso, con una spinta che non c’entra niente con questa categoria. La squadra ed il popolo irpino sanno quello che vogliamo”.

“Io penso già al Catania, occorre ragionare partita dopo partita. Dobbiamo andare a Catania con la stessa mentalità di adesso. Nessuno ci ha regalato niente, i ragazzi hanno raccolto sempre quanto meritato, anche domenica sarà sportivamente una guerra, com’è giusto che sia. Sta a noi dimostrare ancora una volta il nostro valore su un campo difficile, portando a casa un risultato positivo. Bisogna tenere stretto l’obiettivo comune, scendendo in campo sempre con il sorriso e la rabbia dentro, con la voglia di vincere intatta. Dovremo sudare e non mollare la presa fino alla fine”.

