BIANCOLINO (all. Avellino): “A Catania è La Partita. Io per primo vorrei scendere in campo. Non dobbiamo accontentarci”

L’allenatore dell’Avellino Raffaele Biancolino, in sala stampa, parla del match in programma domenica sera contro il Catania:

“Mancano quattro finali. Affrontiamo una squadra importante, anche loro sono partiti per vincere il campionato ma si sono ritrovati in una classifica un pò diversa dai propri obiettivi però è sempre un avversario difficile da affrontare in un campo altrettanto difficile, tra l’altro loro giocano l’ultima gara della regular season davanti al proprio pubblico. Il Catania è allenato da un tecnico che conosco benissimo perchè mi ha allenato per due anni. So come affronta e preparare questi incontri. Sta a noi continuare su questa scia di risultati”.

“Abbiamo trascorso una settimana tranquilla, concentrati, sapendo chi affrontiamo e quello che bisogna fare. Domenica sapremo già l’esito di Cavese-Cerignola, che attendiamo di conoscere con curiosità, ma noi dobbiamo rimanere concentrati e non possiamo farci distrarre da niente, pensando a fare prestazione e risultato. Sarà una gara tosta, ci aspetta una partita maschia. Servirà equilibrio. Non dobbiamo accontentarci perchè ad oggi non abbiamo fatto niente. Al di là del percorso importante che abbiamo svolto finora, partito da lontano, bisogna dare ancora di più”.

“Quella di Catania è una partita decisiva fino ad un certo punto, di sicuro importante perchè può darti una marcia ulteriore e una grossa mano a livello morale però dopo ne avremo altre tre. Domenica qualsiasi calciatore vorrebbe giocare. E’ bello farlo davanti a tanta gente. Noi abbiamo giocatori con esperienza per disputare questi tipi di gare. E’ La Partita, perchè sfidi un Catania forte in un ambiente che non vede l’ora di affrontare l’Avellino. Sono il primo che vorrei scendere in campo”.

