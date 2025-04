BIANCOLINO (all. Avellino): “Vinta una partita difficile, abbiamo valori e attaccamento alla maglia”

L’allenatore dell’Avellino Raffaele Biancolino, ai microfoni di Prima Tivvù commenta con legittima soddisfazione la vittoria di Catania:

“I miei ragazzi stanno rispondendo sempre presente, dal primo giorno. Stanno facendo vedere il proprio valore e attaccamento alla maglia con l’obiettivo di arrivare più in alto possibile. Era difficile a Catania, in un campo così pieno di gente. Sapevamo che fosse un incontro tosto contro una squadra forte, costruita per vincere il campionato. La cosa bella è uscire da questo campo con i tre punti”.

“Avevo detto ai ragazzi che loro avrebbero giocato a muro per creare il due contro uno sugli esterni con la punta ed il loro quarto, poi abbiamo trovato le distanze non facendo più fatica. Patierno? Quando bisogna far gol nelle partite importanti c’è. Faccio i complimenti anche a Lescano per lo spirito di sacrificio. Mancano ancora tre partite difficili, dobbiamo lottare su ogni pallone. Tutte le gare per noi sono guerre, poi vado a vedere le altre partite e sembrano passeggiate di salute”.

