BREVE: “Il Catania deve recuperare giocatori importanti in avanti. A Cava con lo stesso atteggiamento delle ultime gare”

Riportiamo una serie di considerazioni di Carlo Breve, allenatore ed opinionista con trascorsi anche da calciatore del Catania, intervenuto ai microfoni di Telecolor, nel corso della trasmissione ‘Corner’:

“Il Catania non ha meritato la sconfitta contro l’Avellino. Grossa prestazione al cospetto di una squadra esperta, di categoria, dotata di una grande difesa e di un attaccante formidabile. Non me ne voglia De Paoli, ma al Catania manca una punta realizzatrice. I rossazzurri hanno messo in grande difficoltà l’Avellino per 75′, nel quarto d’ora finale i tre cambi non hanno portato a nulla perchè l’Avellino ha anestetizzato la gara, non ha più concesso nulla al Catania, che ha subito soltanto le due reti con grosse responsabilità difensive. Non si può rimproverare nulla ai ragazzi per la prestazione”.

“De Paoli? Gioca per la squadra, lega il gioco, è intelligente tatticamente, nei 16 metri però si perde, non riuscendo ad essere decisivo, ad incidere sulla partita. Questa caratteristica manca al ragazzo. Probabilmente giocando accanto ad Inglese potrebbe dare una mano in più. Da prima punta fa fatica, soprattutto nella fase realizzativa. Lui è una seconda punta”.

“Cavese e Potenza prossime avversarie del Catania? Calendario difficile per il Catania. Bisogna vedere come mentalmente si andrà a porre la squadra di Toscano, se avrà recuperato dai veleni di questa sconfitta, ripeto immeritata anche se la prestazione fa ben sperare in una ripresa. Il Catania deve recuperare dei giocatori importanti lì davanti. Vedi Inglese, Dalmonte e Stoppa, quest’ultimo meno brillante. Mi permetto di dire anche che deve recuperare in mezzo al campo Sturaro, giocatore che potrebbe dare una scossa anche a livello temperamentale, di personalità e carisma alla squadra”.

“Sabato il Catania affronterà un avversario che, a parte la sconfitta col Cerignola, sta bene con un Chiricò che avrà voglia di dimostrare. Dovrà presentarsi in campo un Catania con lo stesso atteggiamento avuto nelle ultime gare e che non dovrà risentire del ko casalingo con l’Avellino per tentare di fare risultato pieno a Cava”.

