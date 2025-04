CALCIO CATANESE – Coppa: “Il Catania ha acquisito una forte identità”

Marco Coppa, allenatore catanese con trascorsi sulle panchine di squadre siciliane come Paternò, Taormina, Akragas e Sicula Leonzio, ha commentato da opinionista la vittoria del Catania sul campo della Cavese e le ambizioni della formazione di mister Toscano in vista dei playoff. Riportiamo di seguito un estratto delle parole di Coppa a Telecolor, nel corso di ‘Diretta Stadio’:

“Quando gli allenatori sono bravi a determinare una partita, va sottolineato, a Cava de’ Tirreni Toscano lo è stato. Ha avuto ragione dall’inizio della partita, dal momento in cui ha schierato Frisenna. Perchè era giusto giocare con quel tipo di uomini nel primo tempo e tutti ci aspettavamo nella ripresa una spinta e qualità maggiore per tentare di vincere la partita. I cambi sono stati indovinati nel momento giusto. Per me ha azzeccato anche la formazione iniziale e soprattutto lo spostamento di Celli che ha dato l’opportunità a Jimenez di fare gol. Toscano più degli altri ha determinato il risultato”.

“Credo che Toscano stia creando nella testa dei giocatori un’alternativa rispetto all’andamento di ogni singola gara. E’ giusto anche guardare nella prospettiva che un’eventuale partita possa andare meno bene, oppure che si debba vincere a tutti i costi puntando su elementi con caratteristiche molto offensive. Questo comporterebbe anche adottare una soluzione diversa nel reparto difensivo per supportare i giusti equilibri in mezzo al campo e dietro. Sicuramente Toscano lavora per costruire un’alternativa anche in corso d’opera“.

“Il Catania ormai ha acquisito una forte identità. Fuori casa ottiene di più perchè non è squadra che fa la partita, non ha il 90% del possesso palla e non crea tantissime occasioni da rete. E’ invece un Catania organizzato, equilibrato, che si sa difendere bene e vive di spunti. A Cava ha avuto lo spunto dagli uomini di maggiore qualità. Jimenez si è confermato un giocatore molto importante per la categoria. Questo è un Catania che vive di spunti ma molto organizzato. Non è una squadra che detta la partita, il Catania, che nel proprio equilibrio non può fare a meno della qualità di Jimenez, come sarà importante anche Stoppa, che per me è sempre stato un giocatore di personalità. Parliamo di profili che cercano di fare più del compitino, questi risultano essere i più determinanti di tutti, spiccando probabilmente per personalità calcistica”.

