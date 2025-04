CALCIO CATANESE – Mazzamuto (Pres. Paternò): “Ai playoff ottimista se il Catania li giocherà con tutta la rosa a disposizione”

“Catania è nel mio cuore, sono un tifoso da anni, per un giorno dovrò dimenticarlo“. Così si espresse due anni fa Ivan Mazzamuto, presidente del Paternò, nella stagione che vide la sua squadra affrontare proprio il Catania. Adesso la squadra di mister Toscano milita in C ed il numero uno del club paternese parla in questi termini del Catania quando si avvicinano i playoff, ai microfoni di Sicilia 242:

“Ho visto un buon Catania anche contro l’Avellino, adottando un approccio positivo alla gara contro una squadra che, poi, ha imbrigliato il gioco dei rossazzurri dimostrando di essere ben quadrata e cinica, capitalizzando al meglio le occasioni ed è stata anche un pò aiutata dalla fortuna in una partita dove il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Al di là del miglior piazzamento possibile da raggiungere, la cosa importante è che davvero il Catania si faccia trovare pronto e con tutta la rosa a disposizione nella roulette dei playoff. Perchè lì veramente se il Catania avesse a disposizione l’intero organico sarei molto ottimista. L’importante è arrivare mentalmente e fisicamente bene agli spareggi promozione”.

