CALCIO IN PROVINCIA – RSC Riposto, aggressione all’arbitro e mano pesantissima del Giudice Sportivo

Brutto episodio verificatosi nei giorni scorsi, in occasione di un match valido per il campionato Under 17 provinciale siciliano. Nei tempi supplementari della partita tra Russo Sebastiano Calcio Riposto e Pedara, diversi giocatori e membri dello staff tecnico del Riposto hanno aggredito il giovane arbitro Diego Alfonzetti (19enne della sezione di Acireale), colpito alla nuca con una bandierina e riempito di calci e pugni. I video apparsi sui social sono diventati un elemento chiave per permettere ai carabinieri di identificare i responsabili. Nell’impianto di Torre Archirafi, la lite è proseguita in uno scontro tra gli stessi calciatori fino all’intervento delle forze dell’ordine.

Il Giudice Sportivo ha preso duri provvedimenti. Nel comunicato emesso dalla delegazione provinciale di Catania della LND (Lega Nazionale Dilettanti) si legge, infatti: “Esclusione della Società RSC Riposto dal campionato Allievi/Under 17 della stagione 2025-26, infliggendole nel contempo l’ammenda di Euro 500,00. Squalificare i seguenti calciatori della Società RSC Riposto: Fino al 05.04.2030, disponendone la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC a carico di Rapisarda Sergio, Arcidiacono Fabio, Mancini Matteo, Messina Mario, Pagano Gabriel, Finocchiaro Matteo, Treffiletti Matteo. Fino al 05.04.2030 a carico di Rosa Simone Alfio, Cucè Mattia Sebastiano. Fino al 05.04.2028 Dilettoso Alessandro. Di squalificare fino al 30.06.2025 il Sig. Anastasi Maurizio, allenatore della squadra RSC Riposto. Sanzione attenuata per la fattiva collaborazione dimostrata nel proteggere l’arbitro”.

